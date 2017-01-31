Кадыров назвал чудовищным и циничным теракт в мечети Квебека

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил террористический акт в Квебеке и выразил соболезнования родным и близким погибших. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
"С большим прискорбием воспринял весть о трагедии в мечети Квебека, где террористы убили и ранили большое количество людей. Это чудовищный и циничный террористический акт", - сообщил Кадыров.
Он отметил, что ни одна страна не застрахована от угрозы терроризма, поэтому борьба с ним должна быть бескомпромиссной.
Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.
Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье, 29 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились до 100 человек. По данным канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".
Ассаламу алайкум! С большим прискорбием воспринял весть о трагедии в мечети Квебека, где террористы убили и ранили большое количество людей. Это чудовищный и циничный террористический акт. Он свидетельствует, что ни одна страна не застрахована от угрозы терроризма. И борьба с этим мировым злом должна быть бескомпромиссной. Канада и её руководство делают всё, чтобы помочь беженцам. Примером для всего мира может служить радушная встреча, оказанная сирийским беженцам. Если и в этой стране поднимают руку на людей по национальным и религиозным мотивам, то пришло время всему международному сообществу перейти от слов к делу в борьбе с терроризмом! Я от имени всего чеченского народа выражаю соболезнование премьеру Канады Джастину Трюдо, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления получившим ранения. #Кадыров #Россия #Чечня #Canada