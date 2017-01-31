За два года в России по делам о коррупции арестовано имущество на 74 млрд рублей

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Имущество на 74 млрд рублей было арестовано или изъято по уголовным делам о коррупции. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, говоря о борьбе с коррупцией в России.
"За последние два года органами следствия изъято имущества, денег и ценностей на 11,8 млрд рублей, для обеспечения взыскания арестовано имущество на общую сумму 62,3 млрд рублей", - сообщил генпрокурор.
Он напомнил, что в январе 2013 года прокуроры получили новые полномочия в борьбе с коррупцией - проверки имущества чиновников, которыми "воспользовались в полной мере".
"За это время мы инициировали свыше 600 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено более 30 исковых заявлений об обращении в казну имущества, приобретенного на сокрытые доходы. Общая его стоимость превысила 300 млн рублей. Судами уже удовлетворено 19 исков прокуроров на сумму свыше 100 млн рублей", - отметил генпрокурор.
Кроме того, добавил он, "за три года по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") за совершение коррупционных правонарушений (когда в интересах этих юридических лиц давались взятки - прим. ТАСС) привлечено более тысячи юридических лиц; общая сумма судебных штрафов превысила 1,5 млрд рублей".
Только в минувшем году по итогам прокурорских проверок в связи с утратой доверия уволены свыше 380 служащих (в основном муниципального звена), уличенных в совершении коррупционных правонарушений.