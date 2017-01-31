Полпред Думы в КС: конфискация картины Брюллова не противоречит Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Конфискация имущества, признанного вещественным доказательством и использовавшегося в качестве орудия преступления, при прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности не противоречит Конституции. Об этом на заседании в Конституционном суде (КС) РФ заявила полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева.

Конституционный суд (КС) РФ рассматривает жалобу коллекционера Александра Певзнера, у которого конфисковали картину Карла Брюллова "Христос во гробе" в рамках уголовного дела о контрабанде культурных ценностей. После прекращения дела из-за истечения сроков давности, картина не была ему возвращена, так как была признана вещественным доказательством.

"Государственная дума просит признать оспариваемые нормы конституционными", - сказала она.

Касаева отметила, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим и оно возможно лишь с согласия подозреваемого. В противном случае ему должна быть предоставлена возможность доказать свою невиновность в суде. В данном случае заявитель этим правом не воспользовался.

При этом прекращение дела в связи с истечением сроков давности не означает "признание этого лица виновным или невиновным" и не противоречит презумпции невиновности. Конфискация имущества, согласно оспариваемой норме, в данном случае является следствием решения вопроса о судьбе вещественного доказательства.

Полномочный представитель Совфеда в КС, глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил о конституционности оспариваемых норм.

Как картина попала к Певзнеру

Произведение, написанное знаменитым художником в 40-х годах XIX века, предназначалось будущему министру двора императора Николая I, графу Владимиру Адлербергу. После революции, в 1930-х годах, потомки графа завещали полотно православному приходу в Брюсселе.

Уже в наши дни его настоятель, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру, обладавшему двойным гражданством - России и ФРГ. Последний решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо ложные сведения.

Конфискация шедевра

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей. Однако картина "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, была у него конфискована. Картина была передана на ответственное хранение в Русский музей, который обеспечил сохранность шедевра и правильное обращение с ним.

В 2016 году Верховный суд РФ подтвердил законность конфискации картины, поскольку, согласно пункту 1 части третьей статьи 81 УПК РФ, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются.

Верховный суд РФ также не нашел оснований считать конфискацию картины ухудшающей положение заявителя и не применил в его деле статью 401.6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на "поворот к худшему" при пересмотре судебных решений.

Певзнер считает, что нормы УПК позволяют незаконно конфисковать имущество у обвиняемого, если оно признано вещественным доказательством и использовалось в качестве орудия преступления. А неопределенность понятия "ухудшение положения лица" в УПК позволяет по-разному применять его на практике, что ведет к произвольному вмешательству в право собственности.