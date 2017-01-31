Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мособлизбирком не стал увольнять главу избиркома города Королева

Политика
31 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия сочла работу территориального избиркома (ТИК) Королева по организации выборов 18 сентября удовлетворительной и решила не увольнять председателя комиссии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного избиркома.

На прошлой неделе глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила избирательной комиссии Московской области провести комплексную проверку работы ТИК города Королева по организации и проведению выборов, а также "рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания нынешнего председателя комиссии в своей должности".

В релизе Мособлизбиркома сообщается, что по результатам комплексной проверки рабочая группа признала деятельность территориальной избирательной комиссии Королева по организации и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года удовлетворительной.

"Также избирательная комиссия Московской области признала целесообразным дальнейшее пребывание Прокофьевой Жанны Николаевны в должности председателя территориальной избирательной комиссии города Королева", - говорится в сообщении.

По итогам проверки главе ТИК Королева поручено организовать обучение руководящего состава и членов участковых избирательных комиссий совместно с наблюдателями по отдельному плану, а также провести тестирование руководства участковых комиссий "с рассмотрением вопроса о дальнейшем пребывании в занимаемых должностях".

Ранее Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве, говоря, что в этой сфере у города "слава со знаком минус".

В частности, глава ЦИК возмущалась ситуацией с наблюдателями, которые были удалены с участка, хотя это возможно только по решению суда. В итоге суд приговорил их к штрафу за препятствие деятельности избирательной комиссии. Материалы, связанные с этим инцидентом, Центризбирком направлял в МВД и Генпрокуратуру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама