Мособлизбирком не стал увольнять главу избиркома города Королева

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия сочла работу территориального избиркома (ТИК) Королева по организации выборов 18 сентября удовлетворительной и решила не увольнять председателя комиссии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного избиркома.
На прошлой неделе глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила избирательной комиссии Московской области провести комплексную проверку работы ТИК города Королева по организации и проведению выборов, а также "рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания нынешнего председателя комиссии в своей должности".
В релизе Мособлизбиркома сообщается, что по результатам комплексной проверки рабочая группа признала деятельность территориальной избирательной комиссии Королева по организации и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года удовлетворительной.
"Также избирательная комиссия Московской области признала целесообразным дальнейшее пребывание Прокофьевой Жанны Николаевны в должности председателя территориальной избирательной комиссии города Королева", - говорится в сообщении.
По итогам проверки главе ТИК Королева поручено организовать обучение руководящего состава и членов участковых избирательных комиссий совместно с наблюдателями по отдельному плану, а также провести тестирование руководства участковых комиссий "с рассмотрением вопроса о дальнейшем пребывании в занимаемых должностях".
Ранее Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве, говоря, что в этой сфере у города "слава со знаком минус".
В частности, глава ЦИК возмущалась ситуацией с наблюдателями, которые были удалены с участка, хотя это возможно только по решению суда. В итоге суд приговорил их к штрафу за препятствие деятельности избирательной комиссии. Материалы, связанные с этим инцидентом, Центризбирком направлял в МВД и Генпрокуратуру.