Российские сенаторы предложили турецким парламентариям вместе посетить Сирию

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские сенаторы предложили членами турецкого парламента совершить совместный визит в Сирию. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи вице-спикера СФ Ильяса Умаханова, главы комитета по международным делам Константина Косачева с послом Турецкой Республики в России Хюсейном Дириозом.
Умаханов упомянул необходимость координации действий по сирийскому урегулированию, в том числе с учетом итогов недавней встречи в Астане, отмечается в сообщении пресс-службы. "Константин Косачев рассказал об итогах совместной поездки с депутатами Европарламента в Сирию. Он предложил рассмотреть вопрос об организации подобной поездки в Сирии российских и турецких парламентариев", - говорится в документе.
Глава комитета СФ по международным делам озвучил ряд инициатив по взаимодействию на различных международных площадках, поднял вопросы сотрудничества профильных комитетов парламентов России и Турции, а также организации Российско-турецкого форума общественности. Стороны обсудили возможность обмена межпарламентскими визитами, отмечается в релизе.
Также состоялось заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим национальным собранием Турецкой Республики, в ходе которого член комитета СФ по регламенту Мурат Хапсироков затронул тему парламентского контроля над расследованием убийства главы российской дипломатической миссии в Анкаре Андрея Карлова. "Сенатор сообщил, что от имени группы в адрес турецких парламентариев было направлено соответствующее обращение", - говорится в релизе пресс-службы.