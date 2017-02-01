Лавров в Абу-Даби обсудит с главами МИД стран ЛАГ борьбу с терроризмом

АБУ-ДАБИ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 1 февраля, примет в Абу-Даби участие в четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, в ходе которой обсудит с коллегами из стран Лиги арабских государств (ЛАГ) ситуацию на Ближнем Востоке и противодействие террористической угрозе.

В заседании планируется участие глав МИД "тройки" Совета ЛАГ - Бахрейна, Туниса, Алжира, - а также Мавритании как председателя саммита ЛАГ, ОАЭ как устроителя встречи и генерального секретаря организации Ахмеда Абу аль-Гейта. Кроме того, на встречу прибудут представители дипведомств других арабских стран.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Форум зарекомендовал себя как значимая площадка для координации позиций по наиболее актуальным проблемам. "Рассматриваем проведение четвертой сессии Форума в качестве важного шага на пути дальнейшего развития и укрепления всего комплекса российско-арабских традиционно дружественных отношений", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кризис в Сирии и борьба с терроризмом

"В рамках заседания планируется провести углубленный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на важность более плотной координации российско-арабских усилий в пользу нормализации ситуации в странах, которые охвачены вооруженными конфликтами", - сообщила Захарова.

Как ожидается, стороны особое внимание уделят ситуации в Сирии, в частности усилиям по политическому урегулированию конфликта в этой стране. Не исключено, что Лавров расскажет коллегам об итогах состоявшейся 23-24 января в Астане встречи представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции.

Участники заседания в столице ОАЭ обсудят и другие злободневные вопросы, стоящие перед странами, в том числе проблематику борьбы с терроризмом и экстремизмом. "В коллективном формате предстоит обсуждение актуальной проблематики международного характера, включая борьбу с террористической угрозой и деятельностью экстремистских группировок в государствах региона, перспективы ближневосточного урегулирования в контексте шагов, которые предпринимаются для возобновления палестино-израильских переговоров, а также создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения", - отметила дипломат.

Реализация Плана действий

На встрече будет рассмотрен ход выполнения договоренностей о наращивании взаимодействия в культурной, гуманитарной и экономической сферах. Эти решения были закреплены в Плане действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на 2016-2018 годы, одобренном на предыдущей министерской сессии в Москве в феврале 2016 года.

По итогам заседания в Абу-Даби планируется принять совместное политическое заявление.

История Форума

Договоренность о создании Российско-арабского форума сотрудничества была достигнута во время визита президента РФ Дмитрия Медведева в штаб-квартиру ЛАГ в Каире в июне 2009 года, а в декабре того же года был подписан соответствующий меморандум. В документе, в частности, предусматривается развитие партнерства России и ЛАГ во всех областях, включая системные регулярные консультации по региональной и международной проблематике, взаимодействие с ООН и другими международными организациями, развитие экономического сотрудничества, в том числе по линии поддержки Российско-арабского делового совета. Первая такая встреча на министерском уровне состоялась 20 февраля 2013 года в Москве.