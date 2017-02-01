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Более четырех тысяч сирийцев получили около шести тонн помощи из России

Политика
1 февраля, 5:11 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 1, февраля. /ТАСС
Российский Центр по примирению провел в течение суток восемь гуманитарных акций
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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 1 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел в течение суток восемь гуманитарных акций в городах Алеппо, Латакии и населенном пункте Джармана провинции Дамаск. Об этом говорится в сообщении Центра.

СПЕЦПРОЕКТ
Алеппо освобожденный
Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,7 тонны. Гуманитарная помощь оказана 4037 жителям", - говорится в сообщении.

В частности, в Алеппо и Джармане мирным жителям передано более 3,2 тонны хлеба, 1 тыс. порций горячей еды и 400 продовольственных наборов. Также учащимся двух школ, расположенным в Алеппо и Латакии, передано более 770 детских рюкзаков и подарочных наборов.

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует российский Центр.

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