Более четырех тысяч сирийцев получили около шести тонн помощи из России

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 1 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел в течение суток восемь гуманитарных акций в городах Алеппо, Латакии и населенном пункте Джармана провинции Дамаск. Об этом говорится в сообщении Центра.
"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,7 тонны. Гуманитарная помощь оказана 4037 жителям", - говорится в сообщении.
В частности, в Алеппо и Джармане мирным жителям передано более 3,2 тонны хлеба, 1 тыс. порций горячей еды и 400 продовольственных наборов. Также учащимся двух школ, расположенным в Алеппо и Латакии, передано более 770 детских рюкзаков и подарочных наборов.
Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует российский Центр.