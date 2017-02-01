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Совфед ратифицировал договор с Абхазией о передаче лиц, отбывающих наказание в тюрьмах

Политика
1 февраля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
На абхазской территории отбывают наказание 20 российских граждан
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации договора между Россией и Абхазией о передаче лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско- абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, приговоренных к лишению свободы. Он призван дополнить договорно-правовую базу сотрудничества между Россией и Абхазией в сфере юстиции, отметил замглавы Минюста РФ Максим Травников. Он также сообщил, что абхазская сторона завершила ратификационные процедуры в ноябре 2016 года.

Актуальность документа связана с тем, что "на сегодняшний день на территории Абхазии отбывают наказание 20 российских граждан, 186 граждан Абхазии отбывают наказание в РФ", пояснил замминистра, добавив, что 38 осужденных абхазцев подали обращения с просьбой о передаче для отбывания наказания на родине. С аналогичной просьбой к властям Абхазии обратился один осужденный в республике россиянин. Травников также сообщил, что по факту Москва и Сухум уже сотрудничают в сфере передачи осужденных, несмотря на отсутствие договора. "Мы на основе взаимной вежливости передаем граждан в обе стороны, на сегодняшний день в Абхазию передано семь осужденных, принят в нашу сторону один", - сообщил он.

В соответствии с договором, стороны обязуются на взаимной основе передавать друг другу лиц, приговоренных к тюремному заключению, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. В частности, одним из условий экстрадиции является "письменное согласие осужденного на его передачу для исполнения приговора на территории государства исполнения приговора, а в случае его неспособности свободно изъявить свою волю из-за возраста, физического или психического состояния - письменное согласие законного представителя осужденного".

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