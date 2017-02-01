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ЦИК сможет отказаться от открепительных при соответствующем решении законодателей

Политика
1 февраля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По словам секретаря комиссии Майи Гришинрой, что отказ от открепительных удостоверений потребует внесения изменений в весь комплекс федеральных законов
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России в рамках существующего финансирования прорабатывает возможные варианты отказа от использования на выборах открепительных удостоверений, приступить к реализации конкретных механизмов можно будет, только когда законодатели примут соответствующие поправки. Об этом сообщила сегодня ТАСС секретарь комиссии Майя Гришина.

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"ЦИК прорабатывает этот вопрос, мы не можем сказать сейчас, что есть готовность к реализации. При наличии определенных наработок уже можно будет обратить на это внимание законодателей, в любом случае, не могут безосновательно решения приниматься", - сказала она.

Гришина уточнила, что отказ от открепительных удостоверений, с помощью которых избиратели могут проголосовать на выборах не по месту жительства, потребует внесения изменений в весь комплекс федеральных законов, регулирующих избирательные процессы.

"У нас есть постановление Конституционного суда, которое четко говорит, что закон должен содержать механизмы, реальные, эффективные, для обеспечения возможности голосовать гражданам, находящимся в день голосования вне места жительства. Механизмы, как сказала Конституционный суд, могут быть разные, не обязательно открепительные, если будет адекватный, еще более удобный механизм", - отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, поправки в законодательство могут быть приняты, не дожидаясь окончательного решения Центризбиркомом всех технических вопросов. "С точки зрения существующей законодательной практики, законодатель может принять какое-то магистральное решение и определить дорожную карту, срок вступления в силу. После этого принимаются подзаконные акты, необходимые программы, финансирование (выделяется) при необходимости", - пояснила Гришина.

Она подчеркнула, что ведущиеся в настоящий момент проработки этого вопроса "не требуют какого-либо дополнительного финансирования". "Это в рамках полномочий, - сказала она.

"Сверхзадача" и "миссия не выполнима"

В конце 2016 года председатель ЦИК Элла Памфилова поставила перед ведомством "сверхзадачу" по созданию единой базы данных со сведениями о российских избирателях, чтобы обеспечить каждому гражданину возможность проголосовать в день выборов на любом избирательном участке в РФ и даже за рубежом. Это позволит отказаться от практики досрочного голосования и использования открепительных удостоверений, что снимет вопрос о возможных нарушениях и существенно сэкономит бюджетные средства.

При этом Памфилова отметила, что пока это видится ей "задачей из серии "миссия невыполнима".

Как сообщил сегодня русскоязычный сайт телеканала RT, экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК, которой руководит эксперт в области избирательного права Андрей Бузин, предлагает создать сеть, по которой территориальные избирательные комиссии могли бы напрямую связываться друг с другом или производить процедуру открепления избирателя с помощью регистра избирателей в ГАС "Выборы". По задумке экспертов, гражданин сможет обратиться в любую участковую комиссию не позднее чем за сутки до дня голосования, там включат его в список избирателей и одновременно, благодаря единой базе избирателей, исключат из списка по месту жительства.

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