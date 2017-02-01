ЦИК сможет отказаться от открепительных при соответствующем решении законодателей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России в рамках существующего финансирования прорабатывает возможные варианты отказа от использования на выборах открепительных удостоверений, приступить к реализации конкретных механизмов можно будет, только когда законодатели примут соответствующие поправки. Об этом сообщила сегодня ТАСС секретарь комиссии Майя Гришина.

"ЦИК прорабатывает этот вопрос, мы не можем сказать сейчас, что есть готовность к реализации. При наличии определенных наработок уже можно будет обратить на это внимание законодателей, в любом случае, не могут безосновательно решения приниматься", - сказала она.

Гришина уточнила, что отказ от открепительных удостоверений, с помощью которых избиратели могут проголосовать на выборах не по месту жительства, потребует внесения изменений в весь комплекс федеральных законов, регулирующих избирательные процессы.

"У нас есть постановление Конституционного суда, которое четко говорит, что закон должен содержать механизмы, реальные, эффективные, для обеспечения возможности голосовать гражданам, находящимся в день голосования вне места жительства. Механизмы, как сказала Конституционный суд, могут быть разные, не обязательно открепительные, если будет адекватный, еще более удобный механизм", - отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, поправки в законодательство могут быть приняты, не дожидаясь окончательного решения Центризбиркомом всех технических вопросов. "С точки зрения существующей законодательной практики, законодатель может принять какое-то магистральное решение и определить дорожную карту, срок вступления в силу. После этого принимаются подзаконные акты, необходимые программы, финансирование (выделяется) при необходимости", - пояснила Гришина.

Она подчеркнула, что ведущиеся в настоящий момент проработки этого вопроса "не требуют какого-либо дополнительного финансирования". "Это в рамках полномочий, - сказала она.

"Сверхзадача" и "миссия не выполнима"

В конце 2016 года председатель ЦИК Элла Памфилова поставила перед ведомством "сверхзадачу" по созданию единой базы данных со сведениями о российских избирателях, чтобы обеспечить каждому гражданину возможность проголосовать в день выборов на любом избирательном участке в РФ и даже за рубежом. Это позволит отказаться от практики досрочного голосования и использования открепительных удостоверений, что снимет вопрос о возможных нарушениях и существенно сэкономит бюджетные средства.

При этом Памфилова отметила, что пока это видится ей "задачей из серии "миссия невыполнима".

Как сообщил сегодня русскоязычный сайт телеканала RT, экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК, которой руководит эксперт в области избирательного права Андрей Бузин, предлагает создать сеть, по которой территориальные избирательные комиссии могли бы напрямую связываться друг с другом или производить процедуру открепления избирателя с помощью регистра избирателей в ГАС "Выборы". По задумке экспертов, гражданин сможет обратиться в любую участковую комиссию не позднее чем за сутки до дня голосования, там включат его в список избирателей и одновременно, благодаря единой базе избирателей, исключат из списка по месту жительства.