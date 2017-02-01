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Лавров и алжирский министр обсудили взаимодействие в международных вопросах

Политика
1 февраля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Министры уделили внимание наращиванию взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем двустороннее взаимодействие в региональных и международных делах. Об этом сегодня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"1 февраля в Абу-Даби на полях четвертой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем, - сообщили в дипведомстве. - В ходе беседы приоритетное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления российско-алжирского политического взаимодействия в региональных и международных делах, наращивания взаимовыгодного двустороннего торгово- экономического сотрудничества".

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии. При этом была отмечена важность консолидированных действий международного сообщества и региональных организаций в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в Африке, подчеркнули в российском МИД.

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Страны
Ливия Алжир Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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