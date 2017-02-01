Лавров в Абу-Даби обсудил методы урегулирования ситуации в Сирии с генсеком ЛАГ

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом политико-дипломатические методы урегулирования в Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Лавров и Абу аль-Гейт провели обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня, в ходе которого акцентировали важность политико-дипломатических методов урегулирования в Сирии и других кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке на основе норм и принципов международного права, через инклюзивный общенациональный диалог с участием широкого спектра политических сил и всех слоев населения", - информировали в министерстве.
Глава МИД РФ и генсек ЛАГ также подчеркнули значение Российско-арабского форума сотрудничества как "востребованного механизма взаимодействия России и арабских государств в международных и региональных делах, важного инструмента развития многопрофильного сотрудничества в коллективном формате".