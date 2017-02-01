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Лавров в Абу-Даби обсудил методы урегулирования ситуации в Сирии с генсеком ЛАГ

Политика
1 февраля, 15:23 дата обновления: 1 февраля, 15:54 UTC+3
Глава МИД РФ и генсек ЛАГ также подчеркнули значение Российско-арабского форума сотрудничества
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом политико-дипломатические методы урегулирования в Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Лавров и Абу аль-Гейт провели обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня, в ходе которого акцентировали важность политико-дипломатических методов урегулирования в Сирии и других кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке на основе норм и принципов международного права, через инклюзивный общенациональный диалог с участием широкого спектра политических сил и всех слоев населения", - информировали в министерстве.

Глава МИД РФ и генсек ЛАГ также подчеркнули значение Российско-арабского форума сотрудничества как "востребованного механизма взаимодействия России и арабских государств в международных и региональных делах, важного инструмента развития многопрофильного сотрудничества в коллективном формате".

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Гейт, Ахмед Абу, аль- Лавров, Сергей Викторович
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