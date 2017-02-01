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РФ и Япония в марте проведут консультации по совместной деятельности на Курилах

Политика
1 февраля, 17:24 дата обновления: 1 февраля, 17:41 UTC+3
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече заместителей глав МИД обеих стран
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Первый раунд российско-японских консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах пройдет в марте в Токио.

Как сообщили в МИД РФ, соответствующая договоренность была достигнута на прошедшей в Москве встрече заместителей глав МИД России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы.

Моргулов и Акиба также обменялись мнениями по вопросам развития "двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, а также российско-японского взаимодействия на международной арене в свете реализации итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года".

В декабре прошлого года по итогам двухдневного визита Путина в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах".

Также указывалось, что стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хоздеятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора". 

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