РФ и Япония в марте проведут консультации по совместной деятельности на Курилах

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Первый раунд российско-японских консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах пройдет в марте в Токио.
Как сообщили в МИД РФ, соответствующая договоренность была достигнута на прошедшей в Москве встрече заместителей глав МИД России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы.
Моргулов и Акиба также обменялись мнениями по вопросам развития "двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, а также российско-японского взаимодействия на международной арене в свете реализации итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года".
В декабре прошлого года по итогам двухдневного визита Путина в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах".
Также указывалось, что стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хоздеятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".