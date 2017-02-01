Косачев: инцидент с невыдачей виз РФ норвежским парламентариям лежит на совести Осло

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация с невыдачей российских виз норвежским парламентариями, которая привела к отмене совместного заседания комитетов по международным делам Совета Федерации и парламента Норвегии, связана с позицией официального Осло по отношению к санкциям против РФ, заявил журналистам председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, комментируя отказ в выдаче виз парламентариям королевства.

"Инцидент досадный, но он исключительно на совести норвежской стороны", - сказал Косачев.

Он пояснил, что Норвегия, не будучи членом ЕС, поддержала антироссийские санкции, в том числе персональные против депутатов Госдумы и сенаторов. "Более того, в ряде случаев российским парламентариям, планировавшим посещение Норвегии, уже отказывалось в визах. И это был выбор Норвегии", - подчеркнул сенатор.

Информация о соответствующих ответных российских решениях, по словам Косачева, "была доведена до сведения норвежской стороны по дипломатическим каналам заблаговременно, то есть несколько месяцев назад". "Никаких дополнительных решений по нынешней делегации норвежского комитета по международным делам, насколько мне известно, не принималось", - добавил он. Несмотря на это, указал сенатор, норвежцы сами сформировали персональный состав своей делегации и приняли решение включить в нее парламентариев, "в отношении которых введены (заранее объявленные!) визовые ограничения". "Это опять же выбор норвежской стороны", - пояснил Косачев.

Узнав о возникшей проблеме, сообщил глава международного комитета СФ, российская сторона предложила "на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации", но под встречные гарантии норвежской стороны в отношении российских парламентариев, находящихся в норвежских черных списках. "Это предложение не было принято", - подчеркнул он.

"Вызывает искренне сожаление, что наши коллеги в норвежском парламенте, сформировав таким образом делегацию, спровоцировали проблему и упустили реальную возможность продолжить конструктивный межпарламентский диалог", - сказал Косачев, добавив, что Россия готова к дальнейшим контактам "без изъятий и ограничений, строго на взаимной основе и без односторонней дискриминации". "Выбор за норвежской стороной", - заключил он.