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Косачев: утверждение Тиллерсона на посту госсекретаря дает основания для оптимизма

Политика
1 февраля, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По мнению сенатора, рационализм Тиллерсона и его нацеленность на конкретный, прикладной результат будут добавлять в американской внешней политике прагматизма
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Одобрение кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США дает основания для осторожного оптимизма в российско-американских отношениях. Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя решение Сената Конгресса США.

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Рационализм Тиллерсона и его нацеленность на конкретный, прикладной результат "будут добавлять в американской внешней политике прагматизма и освобождать ее от излишней идеологизированности", которой страдала внешняя политика прежней администрации Белого дома, считает сенатор. "Так что основания для осторожного оптимизма все же есть. И главное - наконец появился конкретный партнер для российского министра иностранных дел, с которым можно начинать конкретный разговор о будущем развитии двусторонних отношений, обозначенном в недавнем разговоре президентов России и США", - подчеркнул Косачев.

При этом он полагает, что не следует считать нового госсекретаря США "пророссийским" политиком, каким его пытались представить оппоненты. "К тому же он набрал в ходе слушаний в конгрессе достаточно нелицеприятных по отношению к России обязательств, которые требовали (хотели слышать) от него конгрессмены", - отметил Косачев, добавив, что "поэтому голосование и дало искомый результат".

"Вследствие этого от нового госсекретаря на первых порах вряд ли следует ожидать резких и тем более прорывных шагов - будь-то на российском или на других "спорных" направлениях. Но это на первых порах", - заключил глава международного комитета СФ.

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