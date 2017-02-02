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Военные РФ за сутки оказали помощь более 4 тыс. жителей Сирии

Политика
2 февраля, 5:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Общая масса переданных гуманитарных грузов составила 3,7 тонны
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пять гуманитарных акций провели в Сирии в течение суток российские военные, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Аль-Катрджи, Фордос-Аль-Джазидо, Аль-Азамия, Тишрин и Эль-Маалие), в ходе которых произведена передача мирным жителям более 3,4 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячей еды", - говорится в бюллетене Центра.

"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны. Гуманитарная помощь оказана 4010 жителям", - отмечается в сообщении.

Из бюллетеня Центра также следует, что в рамках "зимней программы ООН" в восточной части города Алеппо проводится выдача непродовольственной гуманитарной помощи (термические одеяла, зимняя одежда и детские наборы), а "жителям населенного пункта Джибрин произведена раздача более 5 тонн продовольствия, поступившего по линии ЮНИСЕФ".

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