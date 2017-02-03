Российские летчики доставили 20 тонн помощи в осажденный сирийский Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские самолеты за минувшие сутки доставили более 20 тонн продуктов в район сирийского города Дейр-эз-Зор, который с 2014 года осаждают боевики "Исламского государства" (запрещено в РФ). Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сообщалось ранее на этой неделе, Всемирная продовольственная программа ООН возобновила доставку по воздуху помощи в Дейр-эз-Зор. О доставке российскими летчиками грузов в осажденный город сообщалось 31 января и 1 февраля.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - говорится в сообщении.

Специалисты Центра за минувшие сутки провели семь гуманитарных акций. "В городе Алеппо... и в населенном пункте Кумхана провинции Хама произведена передача мирным жителям 3 тонн хлеба, 2,5 тысячи порций горячей еды и 250 продуктовых наборов. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,1 тонны. Гуманитарная помощь оказана 3 тысячам жителей", - говорится в документе.

Также, сообщается в бюллетене, школьникам в населенном пункте Джабла в провинции Латакия были переданы подарки, рюкзаки, школьные принадлежности.

Информационное агентство SANA 2 февраля сообщило об очередных атаках боевиков "Исламского государства" на позиции сирийской армии в окрестностях Дейр-эз-Зора. По его данным, бои шли в районе военного аэродрома и на южной окраине города. Штурм Дейр-эз-Зора возобновился в середине января.