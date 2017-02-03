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Посол РФ: размещение ПРО США в Южной Корее будет иметь опасные последствия для региона

Политика
3 февраля, 7:01 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD
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СЕУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Развертывание в Южной Корее американского комплекса ПРО THAAD  лишь подстегнет гонку вооружений в регионе. С таким предупреждением выступил на пресс-конференции в Сеуле посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин.

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"Российская сторона считает, что размещение данной системы ПРО может иметь опасные последствия для ситуации на Корейском полуострове и не будет способствовать решению проблем безопасности в регионе", - отметил он. По его словам, в Москве рассматривают размещение комплекса THAAD в Корее как составную часть глобальной ПРО США. "Элементы этой системы располагаются в настоящее время вблизи российских границ, что представляет угрозу для безопасности нашей страны", - сказал посол.

"Считаем, что крайне опасные последствия для региональной стабильности и безопасности может иметь продолжение линии на раскручивание гонки вооружений на Корейском полуострове, размещение на территории Республики Корея комплексов противоракетной обороны США THAAD", - подчеркнул Тимонин.

Он отметил, что в нынешних условиях необходим "коллективный поиск новой стратегии по выводу ситуации из тупика" и мирного дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. В то же время посол заявил, что "отношение России к размещению элементов американской ПРО на Корейском полуострове останется негативным в любом случае".

Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD. Завершить этот процесс планируется летом нынешнего года.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

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