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Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы 6 февраля

Политика
3 февраля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Встреча пройдет в Москве
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Дельси Родригес в Москве 6 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 февраля в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венесуэлы, которая прибудет в РФ с рабочим визитом", - сказала дипломат.

На встрече министры рассмотрят актуальные вопросы двусторонней повестки дня с учетом итогов недавнего заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. "Предполагается уделить внимание перспективным совместным проектам в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, - отметила Захарова. - Министры обсудят российско-венесуэльское взаимодействие и шаги по дальнейшей координации подходов в ООН и на других международных площадках".

"Состоится обстоятельный обмен мнениями по ситуации в различных регионах мира, глобальной повестке дня", - информировала дипломат.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Венесуэла
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