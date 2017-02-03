Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы 6 февраля

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Дельси Родригес в Москве 6 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6 февраля в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венесуэлы, которая прибудет в РФ с рабочим визитом", - сказала дипломат.
На встрече министры рассмотрят актуальные вопросы двусторонней повестки дня с учетом итогов недавнего заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. "Предполагается уделить внимание перспективным совместным проектам в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, - отметила Захарова. - Министры обсудят российско-венесуэльское взаимодействие и шаги по дальнейшей координации подходов в ООН и на других международных площадках".
"Состоится обстоятельный обмен мнениями по ситуации в различных регионах мира, глобальной повестке дня", - информировала дипломат.