Лавров обсудит с главой МИД Афганистана оказание содействия в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит 7 февраля с коллегой из Афганистана Салахуддином Раббани оказание Россией содействия в борьбе с террористической угрозой. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Предполагается обсудить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, - сказала она. - Планируется обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, которые касаются в том числе дальнейшего содействия России Афганистану в противодействии террористической и наркотической угрозам, взаимодействия в военно-технической и торгово-экономической сферах".