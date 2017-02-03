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Лавров обсудит с главой МИД Афганистана оказание содействия в борьбе с терроризмом

Политика
3 февраля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Также предполагается обсудить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит 7 февраля с коллегой из Афганистана Салахуддином Раббани оказание Россией содействия в борьбе с террористической угрозой. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Предполагается обсудить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, - сказала она. - Планируется обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, которые касаются в том числе дальнейшего содействия России Афганистану в противодействии террористической и наркотической угрозам, взаимодействия в военно-технической и торгово-экономической сферах".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Афганистан
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