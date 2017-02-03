Премьер-министр Ливии планирует посетить Москву в феврале

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Премьер-министр Ливии планирует посетить Москву в февралеПолитика 3 февраля, 11:38
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж планирует посетить Россию в феврале. Об этом сообщила в пятницу на брифинге директор официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в последний раз министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с премьер-министром Ливии в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. "В феврале планируется принять его в Москве", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия не видит альтернативы политическому урегулированию ливийского кризиса. "Руководствуясь таким подходом, мы проводим системную работу с обоими центрами силы в Ливии - и с Триполи, и с их оппонентами в Тобруке, - пояснила Захарова. - Мы пытаемся подтолкнуть их к преодолению внутренних разногласий, поиску компромиссных решений по всем спорным вопросам".
"Важность налаживания диалога мы акцентировали в беседах с председателем Палаты депутатов парламента в Тобруке Агилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром в ходе их визитов в Москву в ноябре - декабре прошлого года", - напомнила Захарова.