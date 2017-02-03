Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ назвал недопустимой выдачу российских граждан третьим странам

Политика
3 февраля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Так Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возможной выдачей Белоруссией журналиста Александра Лапшина в Азербайджан
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия находится в тесном контакте с белорусской стороной по делу Александра Лапшина, но выдача российских граждан третьим странам недопустима. Об этом заявила в пятницу директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с возможной выдачей независимого журналиста Александра Лапшина с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджан.

"Настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима", - подчеркнула она.

"Мы осуществляем интенсивные контакты с МИД Белоруссии и соответствующими компетентными органами страны", - сказала дипломат.

Александр Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
2
Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе
5
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
6
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
7
Рубль начал снижение после объявления объема интервенций Минфина в феврале
Темы дня
Реклама