МИД РФ назвал недопустимой выдачу российских граждан третьим странам

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия находится в тесном контакте с белорусской стороной по делу Александра Лапшина, но выдача российских граждан третьим странам недопустима. Об этом заявила в пятницу директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с возможной выдачей независимого журналиста Александра Лапшина с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджан.
"Настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима", - подчеркнула она.
"Мы осуществляем интенсивные контакты с МИД Белоруссии и соответствующими компетентными органами страны", - сказала дипломат.
Александр Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.