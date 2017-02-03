Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собранные РФ пробы с места химической атаки в Алеппо поступили в лабораторию ОЗХО

Политика
3 февраля, 19:34 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пока неизвестно, сколько времени займет изучение проб
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Собранные российскими экспертами доказательства применения химического оружия боевиками в Алеппо в октябре прошлого года доставлены в лабораторию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН докладе гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Он напомнил, что по запросу правительства Сирии Миссия по установлению фактов (МУФ) изучает инциденты, произошедшие 16 сентября, 31 октября, 3 ноября и 13 ноября 2016 года в районе Алеппо. По словам гендиректора ОЗХО, в декабре эксперты нанесли визит в Сирию, в ходе которого опросили очевидцев и собрали данные о предполагаемых атаках.

"В настоящее время МУФ занимается переводом и анализом записей, сделанных в ходе 16 опросов, проведенных во время ее развертывания в декабре 2016 года, а также связанной с ними документации. Что касается проб, предоставленных Российской Федерацией Сирийской Арабской Республике, то в начале января 2017 года эти пробы были получены из ЦНИИ группой экспертов ОЗХО и были доставлены в лабораторию ОЗХО", - написал Узюмджю. Он не уточнил, сколько времени займет изучение проб.

В декабре официальный представитель национального органа САР по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самер Аббас сообщил, что власти Сирии передали МУФ собранные экспертами Минобороны РФ свидетельства применения 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш в провинции Алеппо 240-мм минометного снаряда, снаряженного ипритом.

Как сообщил гендиректор ОЗХО, с начала года Миссия по установлению фактов также собрала "подтверждающие доказательства", касающиеся двух других предполагаемых случаев применения химического оружия в Сирии. "Группа МУФ продолжит собирать дополнительные доказательства в связи с этими двумя утверждениями", - сообщил Ахмет Узюмджю.

Миссия ОЗХО по установлению фактов использования отравляющих веществ ведет свою работу в Сирии с 2014 года. Она готовит материалы для созданного в 2015 году Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР), который уполномочен устанавливать виновных в совершении химических атак. В течение 2016 года эксперты СМР изучали девять подтвержденных случаев применения отравляющих веществ, возложив ответственность за три из них на правительственные силы, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). СБ ООН 18 ноября продлил срок работы механизма на год, предписав специалистам уделить внимание деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
4
Что делать, если пропал человек
5
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
6
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
7
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
Темы дня
Реклама