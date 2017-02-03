Собранные РФ пробы с места химической атаки в Алеппо поступили в лабораторию ОЗХО

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Собранные российскими экспертами доказательства применения химического оружия боевиками в Алеппо в октябре прошлого года доставлены в лабораторию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН докладе гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Он напомнил, что по запросу правительства Сирии Миссия по установлению фактов (МУФ) изучает инциденты, произошедшие 16 сентября, 31 октября, 3 ноября и 13 ноября 2016 года в районе Алеппо. По словам гендиректора ОЗХО, в декабре эксперты нанесли визит в Сирию, в ходе которого опросили очевидцев и собрали данные о предполагаемых атаках.

"В настоящее время МУФ занимается переводом и анализом записей, сделанных в ходе 16 опросов, проведенных во время ее развертывания в декабре 2016 года, а также связанной с ними документации. Что касается проб, предоставленных Российской Федерацией Сирийской Арабской Республике, то в начале января 2017 года эти пробы были получены из ЦНИИ группой экспертов ОЗХО и были доставлены в лабораторию ОЗХО", - написал Узюмджю. Он не уточнил, сколько времени займет изучение проб.

В декабре официальный представитель национального органа САР по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самер Аббас сообщил, что власти Сирии передали МУФ собранные экспертами Минобороны РФ свидетельства применения 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш в провинции Алеппо 240-мм минометного снаряда, снаряженного ипритом.

Как сообщил гендиректор ОЗХО, с начала года Миссия по установлению фактов также собрала "подтверждающие доказательства", касающиеся двух других предполагаемых случаев применения химического оружия в Сирии. "Группа МУФ продолжит собирать дополнительные доказательства в связи с этими двумя утверждениями", - сообщил Ахмет Узюмджю.

Миссия ОЗХО по установлению фактов использования отравляющих веществ ведет свою работу в Сирии с 2014 года. Она готовит материалы для созданного в 2015 году Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР), который уполномочен устанавливать виновных в совершении химических атак. В течение 2016 года эксперты СМР изучали девять подтвержденных случаев применения отравляющих веществ, возложив ответственность за три из них на правительственные силы, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). СБ ООН 18 ноября продлил срок работы механизма на год, предписав специалистам уделить внимание деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ.