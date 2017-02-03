Лавров и Могерини проведут встречу на полях одного из предстоящих мероприятий

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини условились провести личную встречу на полях одного из предстоящих мероприятий. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам их телефонного разговора.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе Могерини, стороны "обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах".
"Условлено провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС", - отметили в МИД РФ.
Одним из ближайших международных мероприятий станет Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. Глава МИД РФ планирует принять участие в данном форуме.