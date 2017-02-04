ЛДПР проведет 30-й съезд, где сменит все руководство партии кроме Жириновского

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЛДПР проведет 30-й юбилейный съезд в Москве, где пройдут перевыборы лидера и состава руководящих структур партии.
"Это плановое мероприятие, необходимость которого вызвана истечением срока полномочий председателя ЛДПР и руководящих органов", - сообщили ТАСС в пресс-службе либерал-демократов. В частности, в рамках партийного форума предстоит утверждение членов Высшего совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
С основным докладом выступит лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. "Жириновский расскажет, каких успехов удалось добиться партии за прошедший период, а также проанализирует текущую политическую повестку дня", - отметили в ЛДПР.
Как пояснил ТАСС глава Высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, партия намерена провести практически стопроцентную ротацию в своем руководстве, за исключением поста председателя. "На должность председателя партии будем рекомендовать кандидатуру Владимира Жириновского, а состав Высшего совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, скорее всего, претерпит изменение на 100%", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что Высший совет будет сокращен с 11 до 7 человек. При этом, по словам депутата, из нынешнего состава только Владимир Жириновский останется членом Высшего совета, который будет одновременно выдвигаться также на пост его руководителя. "Тем самым дадим возможность работать новым людям. Будут больше представлены субъекты РФ", - пояснил Лебедев.
ЛДПР - одна из старейших партий России. Основана 13 декабря 1989 года. Ее партийные отделения открыты во всех 85 регионах РФ.