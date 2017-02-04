Путин изменил состав комиссии по подготовке РФ к встрече ФАТФ

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Межведомственная комиссия сформирована распоряжением президента 2 марта 2016 года. Ее председателем был назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Согласно тексту распоряжения, ответственным секретарем комиссии стал начальник управления Росфинмониторинга Герман Негляд. Также в состав комиссии вошли первый замглавы управления службы ФСБ России Андрей Егоров, замначальника главного управления Судебного департамента при Верховном суде РФ Юрий Егоров и заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук.
Президент исключил из состава комиссии Виктора Воронина, Даниила Егорова, Дмитрия Костина, Олега Сафонова и Вадима Яковенко. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания - 3 февраля 2017 года.
ФАТФ учреждена странами "семерки" при участии Европейской комиссии в июле 1989 года. Основной задачей ФАТФ является разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Главным инструментом группы в реализации своего мандата стали 40 рекомендаций, разработанные в 1990 году, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Группа поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом и другими организациями. На сегодняшний день членами организации являются 35 государств.