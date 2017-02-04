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Военные РФ за сутки оказали помощь 2,7 тыс. жителей Сирии

Политика
4 февраля, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели в Сирии за последние сутки 5 гуманитарных акций, помощь получили 2,7 тыс. жителей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Мьясар, Салах-Ад-Дин, Новое Алеппо и Нейраб, а также в окрестностях школы Бшарах Алькури), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба и 2 тыс. порций горячей еды, - говорится в бюллетене Центра. - За сутки гуманитарную помощь получили 2,7 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны".

СПЕЦПРОЕКТ
Алеппо освобожденный
Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

Из бюллетеня также следует, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонн продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

С начала года российские военные доставили населению Сирии более 130 тонн гуманитарных грузов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.

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