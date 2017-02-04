Съезд ЛДПР открылся в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Юбилейный, 30-й съезд ЛДПР открылся в субботу утром в Москве, партия переизберет председателя, проведет почти стопроцентную ротацию руководящих органов.

Пока делегаты собирались в зале центрального офиса ЛДПР в 1-м Басманном переулке, на экране шла презентация с фотографиями бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

"Число зарегистрированных делегатов - 91 от 78 региональных отделений... Таким образом, есть все основания начать работу 30-го съезда ЛДПР", - объявил член Высшего совета партии, депутат Госдумы Алексей Диденко. После чего прозвучал гимн партии.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе либерал- демократов, съезд - плановое мероприятие, необходимость которого вызвана истечением срока полномочий председателя ЛДПР и руководящих органов. В частности, в рамках партийного форума предстоит утверждение членов Высшего совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Глава Высшего совета партии, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил ранее, что Владимир Жириновский будет предложен для переизбрания председателем. Сам Лебедев не сможет вновь возглавить Высший совет, так как по уставу один человек может занимать этот пост не более двух сроков подряд. По словам Лебедева, партия намерена провести практически стопроцентную ротацию в своем руководстве, за исключением поста председателя.