ЛДПР выдвинет кандидата в президенты на съезде 13 декабря

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЛДПР выдвинет кандидата в президенты на съезде партии 13 декабря. Об этом заявил в субботу председатель партии Владимир Жириновский.

"Очередной съезд у нас будет в декабре, 13 декабря. Мы должны выдвигать кандидата в президенты", - объявил он, выступая на 30-м съезде ЛДПР.

Политик также заявил, что возглавляемая им партия придерживается центристской идеологии.

"Мы центристская умеренная политическая партия", - сказал он. При этом, по его словам, партия "взяла на вооружение основные стандарты либерализма и демократии". "Не мешайте свободным людям", - добавил Жириновский.

Он заверил, что при создании ЛДПР (Либерально-демократической партии) под "либерализмом имелся в виду центризм". "Мы не с правыми и не с левыми. Центризм побеждает, потому что ультралевый вариант опасный, ультраправый тоже опасный", - заключил Жириновский.

Про миграционную политику Трампа

Владимир Жириновский также заявил, что президент США Дональд Трамп защищает государство, ограничивая въезд мигрантов, ЛДПР предлагала подобные ограничительные меры еще четверть века назад.

"Америка - главная страна западного мира - отказалась от леволиберального курса, взяли по центру и правее центра", - сказал он, напомнив о решении Трампа ограничить въезд мигрантов из ряда стран.

"Мы об этом говорили 25 лет назад, сейчас это главная задача для всего человечества - ограничить передвижение людей... Трамп правильно уловил тенденцию для развития Америки и тех, кто хочет брать пример с Америки. Трамп защищает Америку", - отметил Жириновский.

Он предложил ограничивать миграцию экономическим путем, импортируя продукты и товары из стран, откуда традиционно в РФ приезжает много мигрантов, в частности, из Средней Азии. "Здесь самая ранняя капуста и клубника. У нас прямые поезда Душанбе - Москва, Душанбе - Новосибирск... Тогда они останутся дома, им самим неохота ехать в Россию", - пояснил лидер ЛДПР.

Нет вмешательству в дела других стран

Кроме того, программы ЛДПР и Трампа схожи в стремлении ограничить вмешательство в дела других стран и помощь им, считает Жириновский. "Заводы по все у миру строим... Атомные станции в 13 странах - построй все в России и возьми на рубильник энергетический половину планеты", - сказал он.

"И не надо лезть в чужие страны! Советский Союз навязывал режим... Что мы заработали? Деньги потеряли, людей потеряли", - отметил лидер партии.

По мнению Жириновского, "если бы все деньги, которые СССР потратил на помощь зарубежным странам с 1945 по 1985 год, были бы в Союзе, он бы никогда не рухнул".

"Сегодня Трамп говорит: хватит силой оружия навязывать якобы демократический режим... Это то, что и мы предлагали, сто раз говорили, не надо помогать никакой другой стране", - добавил политик.

Сократить число депутатов

Жириновский сказал, что он считает возможным сокращение депутатских мандатов в Государственной думе с 450 до 300. "Можно сократить количество депутатов - 300 достаточно", - заявил.

По словам политика, "огромное количество (депутатов) не успевает даже выступить (на пленарных заседаниях)". "Пять лет сидеть и молчать - большой ущерб для здоровья", - отметил лидер ЛДПР.

Он также считает, что в России должны остаться максимум 5 партий, а выборы в Госдуму должны проводиться только по партийным спискам. "Мы так видим партийную демократию в России", - заключил лидер ЛДПР.

Родственники политиков

Владимир Жириновский поручил руководителю Центральной контрольной комиссии проверить, не оформлены ли на работу в аппарат партии родственники политических деятелей.

Он напомнил однопартийцам, что во Франции расследуют ситуацию с женой кандидата на пост президента Франсуа Фийона, которая якобы была оформлена на работу его помощницей, получала зарплату, но фактически не выполняла свои обязанности.

"Мы сегодня изберем Центральную контрольную комиссию, видимо, ее председателем будет (депутат Госдумы Александр) Курдюмов. Вот тебе задание: проверить, чтобы не было ни одного родственника на работе в аппарате", - сказал Жириновский.

Он добавил, что подобная ситуация допустима, если родственники, устроенные на работу, реально трудятся. "У нас тоже выборы президента, тоже будут копаться, мы должны быть чище", - подчеркнул Жириновский.

"Партия мейнстрима"

Либерально-демократическая партия (ЛДПР) совершила политический подвиг, "оказавшись в повестке дня", заявил Владимир Жириновский. "Мы действительно совершили политический подвиг. Леволиберальная модель рушится, они опоздали, коммунисты опоздали. А мы не опоздали, мы, наоборот, оказались в повестке дня. Как сегодня говорят: мейнстрим - главное течение", - сказал Жириновский.

"Наш вклад исторический ЛДПР - это та модель государства (и экономики, и демократии), к которой переходит весь цивилизованный мир. Вы это поняли или нет?" - продолжил главный либерал-демократ, потребовав на последней фразе от зала "аплодисментов, переходящих в овации".