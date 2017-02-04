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МО РФ: три соглашения о прекращении боевых действий подписаны за сутки в Сирии

Политика
4 февраля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1192
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Три соглашения с населенными пунктами о прекращении боевых действий подписаны за сутки в Сирии. Об этом говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Фуайрсайт Западный, Фуайрсайт Восточный в провинции Латакия и населенном пункте Эт-Телль в провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1192. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - говорится в сообщении.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 г., не изменилось - 109. За сутки под контроль правительственных войск перешло 32,5 кв. км территории. В общей сложности с 1 января 2017 г. освобождено 1022,3 кв. км.

"В течение суток сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ) освобожден один населенный пункт (Аран) в провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 г. сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 30", - сообщили в Центре.

Его сотрудники напомнили, что 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым соглашением введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к нему, не изменилось - 64.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Хама (4) и Латакия (1). Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений Единого соглашения в провинциях Алеппо (2), Идлиб (2), Хомс (2), Дераа (1) и Хама (1).

"В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что восемь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - заключили в бюллетене.

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