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Военные РФ за сутки оказали помощь 7,3 тыс. жителей Сирии

Политика
6 февраля, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Всего населению было передано 12,3 тонны гуманитарного груза
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели в Сирии за последние сутки семь гуманитарных акций, помощь получили 7,3 тыс. жителей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

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"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов. За сутки гуманитарную помощь получил 7361 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,3 тонны", - отмечается в бюллетене.

По данным Центра, в населенном пункте Рами (провинция Латакия) сирийскому военнослужащему Баселю Мухамаду было передано инвалидное кресло-каталка.

Гуманитарные акции ООН и других иностранных государств на территории Сирийской Арабской Республики в течение минувших суток не проводились.

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