Военные РФ за сутки оказали помощь 7,3 тыс. жителей Сирии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели в Сирии за последние сутки семь гуманитарных акций, помощь получили 7,3 тыс. жителей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов. За сутки гуманитарную помощь получил 7361 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,3 тонны", - отмечается в бюллетене.

По данным Центра, в населенном пункте Рами (провинция Латакия) сирийскому военнослужащему Баселю Мухамаду было передано инвалидное кресло-каталка.

Гуманитарные акции ООН и других иностранных государств на территории Сирийской Арабской Республики в течение минувших суток не проводились.