Песков: предвыборная тематика пока не входит в повестку дня Путина

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Предвыборная тематика пока не входит в повестку дня президента РФ Владимира Путина. "В повестке Кремля предвыборные электоральные процессы пока не стоят, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Президент занимается ежедневной, кропотливой, весьма напряженной работой".
Следующие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Путин по закону имеет право вновь баллотироваться. По его словам, решение о том, идти ли на новый президентский срок, он будет принимать позже с учетом ситуации в стране.