Кремль будет рад, если встреча Трампа и Порошенко поспособствуют урегулированию в Донбассе

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская сторона была бы только рада, если контакты президентов США и Украины - Дональда Трампа и Петра Порошенко - будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, важно ли для Кремля, с кем американский лидер проведет встречу раньше - со своим украинским коллегой или с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что Кремль "не вправе как-то комментировать внешнеполитические приоритеты других стран, в том числе США". "Если подобные встречи в любом случае каким-то способом поспособствуют урегулированию внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады", - сказал Песков.