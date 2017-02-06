Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партия "Зеленые" выступает за допуск малых предприятий к "мусорному" бизнесу

Политика
6 февраля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Председатель партии Анатолий Панфилов отметил, что сейчас эта сфера бизнеса отличается коррупцией
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Политическая партия "Зеленые" выступает за расширение возможностей для предприятий малого и среднего бизнеса работать в сфере утилизации бытовых отходов. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель партии Анатолий Панфилов.

В настоящее время, по его словам, "мусорный" бизнес отличается коррупцией. "Та система, которая существует, позволяет губернаторам, их командам получать деньги из воздуха: они собирают средства за утилизацию отходов с населения. Это достаточно большие средства, если взять субъект, в котором миллион населения, то это около миллиарда рублей", - сказал Панфилов.

При этом в основном "вся утилизация сводится к вывозу мусора на полигоны, свалки", добавил политик.

"Единственный выход, мы считаем, - внедрение малого и среднего бизнеса в переработку отходов, проведение тендеров, конкурсов ", - подчеркнул Панфилов.

С 1 января 2017 года должен был произойти переход всех регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора. Для этого к осени 2016 года все субъекты должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Территориальные схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Однако многие регионы оказались не готовы и не разработали необходимые схемы, из-за чего реформу перенесли на 1 января 2019 года. На заседании Госсовета по экологии 27 декабря прошлого года министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что территориальные схемы утвердили лишь 69 регионов, а в 2017 году на новую систему обращения с отходами перейдут 12 пилотных субъектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Панфилов, Анатолий Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама