Партия "Зеленые" выступает за допуск малых предприятий к "мусорному" бизнесу

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Политическая партия "Зеленые" выступает за расширение возможностей для предприятий малого и среднего бизнеса работать в сфере утилизации бытовых отходов. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель партии Анатолий Панфилов.
В настоящее время, по его словам, "мусорный" бизнес отличается коррупцией. "Та система, которая существует, позволяет губернаторам, их командам получать деньги из воздуха: они собирают средства за утилизацию отходов с населения. Это достаточно большие средства, если взять субъект, в котором миллион населения, то это около миллиарда рублей", - сказал Панфилов.
При этом в основном "вся утилизация сводится к вывозу мусора на полигоны, свалки", добавил политик.
"Единственный выход, мы считаем, - внедрение малого и среднего бизнеса в переработку отходов, проведение тендеров, конкурсов ", - подчеркнул Панфилов.
С 1 января 2017 года должен был произойти переход всех регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора. Для этого к осени 2016 года все субъекты должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Территориальные схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Однако многие регионы оказались не готовы и не разработали необходимые схемы, из-за чего реформу перенесли на 1 января 2019 года. На заседании Госсовета по экологии 27 декабря прошлого года министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что территориальные схемы утвердили лишь 69 регионов, а в 2017 году на новую систему обращения с отходами перейдут 12 пилотных субъектов.