Медведев на выездном заседании фракции "Единой России" обсудит развитие промышленности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев примет участие в выездном заседании парламентской фракции партии. Участники обсудят вопросы развития промышленности в России. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как сообщал ТАСС ранее, к участию в заседании приглашены также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Pахманов.

При участии Медведева состоится и заседание президиума Генерального совета партии, на котором планируется обсуждение приоритетных направлений проектной деятельности "Единой России". В рамках заседания будут подведены итоги работы существующих партийных проектов и принято решение о запуске новых: "Городская среда", "Парки малых городов", "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

В "Единой России" ранее сообщали, что на заседании президиума Генсовета будет определена дата предварительного голосования по отбору кандидатов (так называемых праймериз) в регионах, где в единый день голосования в сентябре пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Предполагается, что, как и в преддверии выборов в Госдуму в 2016 году, оно состоится в один день в конце мая. На заседании президиума будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017.

Предыдущие выездные заседания фракции состоялись 15 ноября и 20 декабря 2016 года. На них обсуждался федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и вопросы развития транспортной отрасли соответственно. В заседаниях принимал участие Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы профильных ведомств.