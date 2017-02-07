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Посол РФ: говорить об освобождении сирийского Идлиба от террористов преждевременно

Политика
7 февраля, 8:06 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Александр Кинщак отметил, что перспективы освобождения Идлиба будут проясняться по мере размежевания между террористами и готовыми участвовать в политическом урегулировании группировками
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посол России в Дамаске Александр Кинщак считает, что говорить о возможности освобождения сирийского Идлиба от террористов пока преждевременно. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По мнению дипломата, на данном этапе приоритетной задачей является сохранение и укрепление режима прекращения боевых действий (РПБД).

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Посол России в Сирии Александр Кинщак

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"Поэтому рассуждать о возможности "похода на Идлиб", куда перетекают боевики из освобождаемых районов Сирии, пока не следует", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Впрочем, прекращение огня, как известно, не распространяется на откровенных террористов, а также вооруженные группировки, не присоединившиеся к перемирию, либо его не соблюдающие, - продолжил Кинщак. - Думаю, что перспективы освобождения Идлиба будут проясняться по мере размежевания между террористами и теми группировками, которые готовы отказаться от вооруженной борьбы с правительственными силами и участвовать в политическом урегулировании".

"И такое размежевание, которого так и не удалось добиться за весь прошлый год, сейчас фактически уже происходит, - отметил посол РФ в САР. - После состоявшейся в столице Казахстана 23-24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции террористы из "Нусры" (запрещена в РФ, сирийский филиал запрещенной в РФ "Аль-Каиды") сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших "братьев по оружию", представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии".

По его словам, часть группировок "раскаялись в совершенной ошибке" и встали под знамена "Аль-Каиды", другие же пытаются объединять свои ряды, чтобы избежать разгрома. "Показателем неоднозначности расклада сил и настроений в рядах НВФ является, например, то, что к нусровцам переметнулось одиозное "Движение Нуреддин Аз-Занки", чьи представители ранее объявили о присоединении к РПБД и даже были в Астане", - добавил Кинщак.

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Кинщак, Александр Александрович
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