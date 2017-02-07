Делегация РФ может быть направлена на заседание Посткома ПАСЕ в Мадриде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация России может быть направлена 10 марта в Мадрид для участия в заседании Постоянного комитета ПАСЕ для обсуждения возможностей сотрудничества и путей выхода из кризиса, сложившегося в отношениях между Москвой и Страсбургом. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы обсуждаем с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом возможность направления российской делегации (на заседание Посткома ПАСЕ в Мадриде). Это его инициатива", - сказал Слуцкий.

По его словам, в рамках заседания возможно "обсуждение сложившейся ситуации и путей выхода из кризиса в сотрудничестве между Парламентской ассамблеей и ФС РФ".

При этом глава комитета уточнил, что в состав делегации могут войти депутаты и сенаторы. В частности, предполагается, что Госдуму будут представлять вице-спикер Петр Толстой и сам Слуцкий, а также ряд других народных избранников.

Слуцкий также добавил, что позиция России по поводу участия в работе ПАСЕ остается прежней. "Мы не вернемся к полноформатной работе в ассамблее, пока регламент ПАСЕ не будет пересмотрен и лишение национальных делегаций полномочий не станет в принципе невозможным", - заключил глава комитета.