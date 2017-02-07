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Лавров: Москва заинтересована в сотрудничестве с Кабулом в сфере безопасности

Политика
7 февраля, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Глава МИД РФ также отметил, что в Москве удовлетворены уровнем политического диалога с Афганистаном, взаимодействием в ООН
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва заинтересована в сотрудничестве с Кабулом в ряде областей, особенно в сферах безопасности и экономики. Об этом заявил  министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Афганистана Салахуддином Раббани.

"Россия и Афганистан - давние и близкие партнеры, заинтересованы в сотрудничестве в сфере безопасности, в гуманитарной и экономических сферах", - сказал министр. "Поддерживаем усилия руководства Афганистана по стабилизации ситуации в стране, по борьбе с терроризмом", - отметил он.

По словам Лаврова, в Москве "удовлетворены уровнем политического диалога (с Афганистаном), взаимодействием в ООН".

Глава российского МИД выразил соболезнования родным и близким погибших в результате схода снежных лавин в Афганистане, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Надо быть более готовыми к природным техногенным катаклизмам, необходимо развивать сотрудничество в этой сфере", - отметил он в этой связи.

Раббани в свою очередь поблагодарил Лаврова за соболезнования, отметив, что власти Афганистана делают всё, чтобы минимизировать последствия стихийного бедствия.

"Данная поездка достаточно важная, мы выступаем за то, чтобы наши отношения развивались. Много тем для обсуждения, в частности, борьба с терроризмом", - добавил афганский министр.

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