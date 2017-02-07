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RT: Поклонская спокойно относится к обращению Учителя в прокуратуру

Политика
7 февраля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Кинорежиссер ранее заявлял о намерении отправить два заявления в Генеральную прокуратуру, которые касаются депутата и общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины "Матильда"
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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская спокойно относится к намерению режиссера Алексея Учителя направить в Генпрокуратуру заявления, касающиеся ее и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда".

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"Реакция у меня совершенно спокойная, потому что за период своей службы в органах прокуратуры, а это 15 лет, на меня часто жаловались. Моя работа - это то, что я делаю в интересах государства и в интересах людей. Ко мне поступили обращения - я обязана их рассмотреть", - сказала Поклонская в интервью телеканалу RT.

"Результаты моей работы не всегда приносят радость некоторым людям. Если у них есть вопросы к моей работе, будь то у Алексея Учителя или у других людей, они могут делать свои заявления по этому поводу - это их право. Я расцениваю это как защитную реакцию, поскольку известно, что лучшая защита - это нападение", - добавила депутат.

Ранее Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года. По мнению Поклонской, сценарий картины "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".

Сам Учитель в свою очередь заявлял ТАСС, что направит в Генпрокуратуру два заявления, которые касаются Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Поклонская, Наталья Владимировна
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