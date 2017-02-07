Песков: Россия негативно относится к расширению НАТО

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия негативно относится к возможному продолжению расширения НАТО на восток Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо известно - это отношение негативное", - сказал представитель Кремля.
Песков признался, что не хотел бы комментировать сообщения СМИ, "тем более, что каких-либо слов (Майкла) Флинна (советник президента США по национальной безопасности) мы не слышали на этот счет". "Официальных заявлений не было", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа готова дать согласие на принятие в НАТО Черногории, и Флинн будет рекомендовать президенту США поддержать разрешение Черногории вступить в НАТО.