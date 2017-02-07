Депутат посоветовал сотрудникам Amnesty International посетить тюрьмы в САР

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ДАМАСК, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Александр Ющенко посоветовал экспертам правозащитной организации Amnesty International, опубликовавшим доклад о якобы массовых казнях в сирийской тюрьме, самим посетить исправительные учреждения САР, чтобы убедиться, что заключенные там содержатся в комфортных условиях.
Ранее во вторник, как сообщили СМИ, правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором утверждается, что в сирийской военной тюрьме Сайедная в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных
"Заявления этих так называемых НКО, которые выражают исключительно западных стран и их транслируют, своими глазами ничего увидеть не могут. Пусть приезжают, посмотрят, им все покажут. Я думаю, у них изменится отношение", - сказал Ющенко, находящийся в Сирии в составе делегации российских депутатов, журналистам.
"Но тогда, я думаю, они не будут интересны своим покровителям", - добавил он.
Ющенко также сослался на данные бельгийских парламентариев, которые также находятся в Сирии и которые посетили военную тюрьму, где содержатся заключенные из разных стран, воевавшие на стороне террористов. "Они видели, в каких условиях содержатся заключенные. Никаких замечаний по содержанию этих людей они не высказывали. Наоборот, речь шла о достаточно комфортных условиях", - указал Ющенко.