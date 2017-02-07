Депутат посоветовал сотрудникам Amnesty International посетить тюрьмы в САР

ДАМАСК, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Александр Ющенко посоветовал экспертам правозащитной организации Amnesty International, опубликовавшим доклад о якобы массовых казнях в сирийской тюрьме, самим посетить исправительные учреждения САР, чтобы убедиться, что заключенные там содержатся в комфортных условиях.

Ранее во вторник, как сообщили СМИ, правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором утверждается, что в сирийской военной тюрьме Сайедная в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных

"Заявления этих так называемых НКО, которые выражают исключительно западных стран и их транслируют, своими глазами ничего увидеть не могут. Пусть приезжают, посмотрят, им все покажут. Я думаю, у них изменится отношение", - сказал Ющенко, находящийся в Сирии в составе делегации российских депутатов, журналистам.

"Но тогда, я думаю, они не будут интересны своим покровителям", - добавил он.

Ющенко также сослался на данные бельгийских парламентариев, которые также находятся в Сирии и которые посетили военную тюрьму, где содержатся заключенные из разных стран, воевавшие на стороне террористов. "Они видели, в каких условиях содержатся заключенные. Никаких замечаний по содержанию этих людей они не высказывали. Наоборот, речь шла о достаточно комфортных условиях", - указал Ющенко.