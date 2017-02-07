Бывший заместитель Урлашова подал документы на конкурс на пост мэра Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за взятку, Дмитрий Донсков, подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Сам Донсков также был одним из обвиняемых в громком процессе, однако был оправдан судом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе муниципалитета Ярославля.

"Дмитрий Донсков сегодня подал документы для участия в конкурсе", - подтвердили ТАСС в пресс-службе.

Ранее Донсков, в 2012-2013 годах занимавший пост заммэра по социально-экономическому развитию, заявил ТАСС, что в случае утверждения в должности займется сокращением дефицита бюджета муниципалитета.

Накануне документы на участие в конкурсе подал бывший депутат муниципалитета Ярославля, главный редактор газеты "Вечерний Ярославль" Александр Симон.

Конкурс кандидатов на должность мэра Ярославля был объявлен 1 февраля, прием документов начался 4 февраля и продлится две недели. Нового мэра из числа утвержденных кандидатов выберут депутаты муниципалитета города 1 марта. Назначение нового мэра пройдет в связи с досрочным прекращением полномочий Урлашова, приговор в отношении которого вступил в силу 20 января.

Дело Урлашова

В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а бывшего советника Алексея Лопатина - к 7 годам колонии, Донсков, согласно приговору, оправдан судом.

Урлашов, избранный мэром Ярославля в 2012 году, был задержан в ночь на 3 июля 2013 года. По мнению следователей, градоначальник, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".