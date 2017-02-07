Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Правительственный час" в Госдуме с участием Шойгу перенесен с июня на 22 февраля

Политика
7 февраля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Сергей Шойгу выступит вместо министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Правительственный час" в Госдуме с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет 22 февраля, а не в июне, как было ранее запланировано. Об этом сообщил на заседании фракции КПРФ ее первый зампредседателя Сергей Решульский.

"Сегодня на Совете (Думы) изменили, 22 февраля будет Шойгу Сергей Кужугетович, поэтому готовьте по обороне вопросы, которые есть", - сказал депутат.

В принятом в январе плане работы Госдумы "правчас" с участием Шойгу был назначен на 21 июня текущего года.

Как следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных Госдумы, Шойгу выступит вместо министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, "правительственный час" с участием которого, в свою очередь, переносится на июнь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама