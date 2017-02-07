"Правительственный час" в Госдуме с участием Шойгу перенесен с июня на 22 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Правительственный час" в Госдуме с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет 22 февраля, а не в июне, как было ранее запланировано. Об этом сообщил на заседании фракции КПРФ ее первый зампредседателя Сергей Решульский.

"Сегодня на Совете (Думы) изменили, 22 февраля будет Шойгу Сергей Кужугетович, поэтому готовьте по обороне вопросы, которые есть", - сказал депутат.

В принятом в январе плане работы Госдумы "правчас" с участием Шойгу был назначен на 21 июня текущего года.

Как следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных Госдумы, Шойгу выступит вместо министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, "правительственный час" с участием которого, в свою очередь, переносится на июнь.