СК РФ возбудил уголовное дело по факту многочисленных обстрелов Донбасса ВСУ и Нацгвардией

Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%Транспорт 7 февраля, 17:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на УкраинеМеждународная панорама 7 февраля, 17:35
Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской наукеНовости агентства 7 февраля, 17:22
Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%Экономика и бизнес 7 февраля, 17:20
Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с КураньиСпорт 7 февраля, 17:17
Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопросаЭкономика и бизнес 7 февраля, 17:17
Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской ОлимпиадыСпорт 7 февраля, 17:15
Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАССПолитика 7 февраля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в связи с многочисленными обстрелами территории Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
"В период с 4 по 6 февраля лицами из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области произведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав", - отметила она.
По данному факту управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), сообщила Петренко.
Представитель СК отметила, что киевская власть продолжает незаконно, в нарушение минских договоренностей и вытекающих из них обязательств о прекращении огня, активно наращивать свое военное присутствие вдоль линии соприкосновения, стягивая туда дополнительные силы, в том числе подразделения 79-й отдельной десантной штурмовой бригады, а также нацбатальоны "Донбасс" и полка "Азов".
"Мало у кого возникнет вопрос о целях и результатах подобного усиления военного присутствия. Следственный комитет не раз с мая 2014 года сообщал о ходе расследования уголовных дел о совершении тяжких и особо тяжких преступлений представителями высшего политического и военного руководства Украины на территории Донецкой и Луганской областей, - напомнила представитель СК. - Уже три года на этих территориях стреляют по мирным жителям, убивают детей, рушат школы, больницы и другие гражданские объекты".
Российские следователи квалифицируют эти действия как особо тяжкие преступления - геноцид, применение запрещенных средств и методов ведения войны, экстремизм, участие наемников в вооруженном конфликте или военных действиях, похищения людей и другие.