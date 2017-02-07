СК РФ возбудил уголовное дело по факту многочисленных обстрелов Донбасса ВСУ и Нацгвардией

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в связи с многочисленными обстрелами территории Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"В период с 4 по 6 февраля лицами из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области произведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав", - отметила она.

По данному факту управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), сообщила Петренко.

Представитель СК отметила, что киевская власть продолжает незаконно, в нарушение минских договоренностей и вытекающих из них обязательств о прекращении огня, активно наращивать свое военное присутствие вдоль линии соприкосновения, стягивая туда дополнительные силы, в том числе подразделения 79-й отдельной десантной штурмовой бригады, а также нацбатальоны "Донбасс" и полка "Азов".

"Мало у кого возникнет вопрос о целях и результатах подобного усиления военного присутствия. Следственный комитет не раз с мая 2014 года сообщал о ходе расследования уголовных дел о совершении тяжких и особо тяжких преступлений представителями высшего политического и военного руководства Украины на территории Донецкой и Луганской областей, - напомнила представитель СК. - Уже три года на этих территориях стреляют по мирным жителям, убивают детей, рушат школы, больницы и другие гражданские объекты".

Российские следователи квалифицируют эти действия как особо тяжкие преступления - геноцид, применение запрещенных средств и методов ведения войны, экстремизм, участие наемников в вооруженном конфликте или военных действиях, похищения людей и другие.