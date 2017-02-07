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Лавров: обострением в Донбассе Киев отвлекает внимание от невыполнения "Минска-2"

Политика
7 февраля, 17:53 дата обновления: 7 февраля, 18:04 UTC+3
По словам главы МИД РФ, восстановление полного контроля Киева в Донбассе не решит всех проблем Украины
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации в Донбассе было выгодно президенту Украины Петру Порошенко, чтобы отвлечь внимание от неспособности Киева выполнить минские договоренности. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В таких СМИ, как Радио Свобода, журнал Foreign Policy, все из этих СМИ финансируются в том числе через Госдепартамент США, звучат прямые выводы о том, что последнее обострение (в Донбассе) было, конечно, прежде всего выгодно режиму Порошенко, чтобы отвлечь внимание от собственной неспособности выполнить то, что от него требуется, и чтобы попытаться убедить администрацию (президента США Дональда Трампа) в том, что во всем виновата Россия", - констатировал Лавров.

Восстановление полного контроля Киева в Донбассе не решит всех проблем Украины, это понимают и США, и Европа.

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"Никто не подвергает сомнению жизнеспособность и безальтернативность минских договоренностей, - отметил министр. - Это не фигура речи, это сермяжная правда - ничего лучше не придумано".

"Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе - это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает, начали понимать еще при предыдущей администрации, - подчеркнул Лавров. - Поэтому от делегирования полномочий в полном соответствии с минскими договоренностями никуда уйти не получится".

Как информировал глава МИД РФ, "нормандская четверка" сейчас занимается подготовкой так называемой "дорожной карты", которая обеспечит синхронизированное и гармонизированное движение по всем пунктам, которые обозначены в минских договоренностях. "Эти процессы должны идти нога в ногу, рука об руку, - указал он. - Об этом подробно говорил президент (России Владимир Путин), особенно подробно он высказался на эту тему на пресс-конференции в Будапеште".

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики вечером 29 января атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, по данным оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Киев вместо отвода стянул дополнительную технику к линии разграничения.

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