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Собянин подписал указы о назначении двух новых глав "экономических" департаментов Москвы

Политика
7 февраля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Также подписан документ, освобождающий Максима Решетникова от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики города "в связи с переходом на другую работу"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о назначении двух новых министров столичного правительства - Владимира Ефимова и Максима Гамана, которые также стали руководителями департаментов экономического развития и городского имущества. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Владимир Ефимов и Максим Гаман назначены на должности министров правительства Москвы и руководителей департаментов на срок полномочий мэра Москвы", - уточнили в мэрии.

Ефимов, возглавив департамент экономической политики и развития города Москвы, освобожден от должности руководителя департамента городского имущества. Гаман, утвержденный руководителем департамента горимущества, в свою очередь, также указом мэра освобожден от ранее занимаемой должности заместителя руководителя этого департамента.

Собянин также подписал документ, освобождающий Максима Решетникова от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города "в связи с переходом на другую работу". Решетников назначен врио губернатора Пермского края.

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