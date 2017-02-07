Собянин подписал указы о назначении двух новых глав "экономических" департаментов Москвы

Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области ХорошавинаПроисшествия 7 февраля, 19:02
Военно-морские силы США: состав, финансирование и проблемыМеждународная панорама 7 февраля, 19:00
Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение мартаСпорт 7 февраля, 18:55
Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертацииНаука 7 февраля, 18:55
Амур и его команда: 10 лет Приморскому Сафари-паркуЭкология 7 февраля, 18:50
Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрдАрмия и ОПК 7 февраля, 18:48
Удар по принципу "двух государств": реакция на принятие Израилем закона о поселенияхМеждународная панорама 7 февраля, 18:47
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой областиМеждународная панорама 7 февраля, 18:31
Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBAСпорт 7 февраля, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о назначении двух новых министров столичного правительства - Владимира Ефимова и Максима Гамана, которые также стали руководителями департаментов экономического развития и городского имущества. Об этом сообщили в столичной мэрии.
"Владимир Ефимов и Максим Гаман назначены на должности министров правительства Москвы и руководителей департаментов на срок полномочий мэра Москвы", - уточнили в мэрии.
Ефимов, возглавив департамент экономической политики и развития города Москвы, освобожден от должности руководителя департамента городского имущества. Гаман, утвержденный руководителем департамента горимущества, в свою очередь, также указом мэра освобожден от ранее занимаемой должности заместителя руководителя этого департамента.
Собянин также подписал документ, освобождающий Максима Решетникова от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города "в связи с переходом на другую работу". Решетников назначен врио губернатора Пермского края.