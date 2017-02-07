Собянин подписал указы о назначении двух новых глав "экономических" департаментов Москвы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о назначении двух новых министров столичного правительства - Владимира Ефимова и Максима Гамана, которые также стали руководителями департаментов экономического развития и городского имущества. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Владимир Ефимов и Максим Гаман назначены на должности министров правительства Москвы и руководителей департаментов на срок полномочий мэра Москвы", - уточнили в мэрии.

Ефимов, возглавив департамент экономической политики и развития города Москвы, освобожден от должности руководителя департамента городского имущества. Гаман, утвержденный руководителем департамента горимущества, в свою очередь, также указом мэра освобожден от ранее занимаемой должности заместителя руководителя этого департамента.

Собянин также подписал документ, освобождающий Максима Решетникова от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города "в связи с переходом на другую работу". Решетников назначен врио губернатора Пермского края.