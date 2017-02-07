Путин утвердил ратификацию договоров с КНДР о выдаче и о помощи по уголовным делам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации двух договоров между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) - о выдаче лиц для уголовного преследования и о взаимной помощи по уголовным делам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечал ранее замминистра юстиции РФ Максим Травников, эти документы "призваны заменить старый договор между СССР и КНДР 1957 года об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам в части экстрадиции и в части правовой помощи по уголовным делам". "Эти договоры приводят наши отношения в этих сферах в соответствие с той практикой, которая в России складывается за последние годы со многими другими странами", - пояснял он.

Первый документ предусматривает, что РФ и КНДР обязуются на взаимных условиях выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора. Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые по законодательству обеих сторон являются уголовно преследуемыми с наказанием в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более серьезной ответственностью.

Замминистра юстиции также отмечал, что договор о выдаче содержит ряд положений, которые отсутствовали в документе 1957 года. "Если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, предусматривает наказание в виде смертной казни, то либо в такой выдаче должно быть отказано, либо принимающая сторона должна предоставить достаточные для запрашиваемой стороны гарантии, что к передаваемому лицу такая мера применяться не будет", - пояснял он.

Также в выдаче может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что такие действия могли бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Кроме этого, выданное лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию, заключено под стражу, осуждено, выдано третьему государству за любое преступление, совершенное до его выдачи.