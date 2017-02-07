Карасин призвал международное сообщество задуматься, как строить отношения с Киевом

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество стоит всерьез задуматься над тем, как дальше строить отношения с Киевом. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Политическая линия нынешнего руководства Украины привела к тому, что эта ситуация становится все более острой международной проблемой, - подчеркнул дипломат. - Международное сообщество должно всерьез задуматься над тем, как дальше строить отношения с киевским режимом".

Комментируя обострение ситуации в Донбассе, замглавы МИД РФ заявил, что нынешние киевские власти делают все возможное, чтобы взломать минские договоренности от 12 февраля 2015 года.

"У нас складывается впечатление, что Киев делает все возможное для того, чтобы взломать минские договоренности от февраля 2015 года, - сказал дипломат. - У нынешних киевских властей нет желания выполнять их, а возможности что-то сделать тоже нет".

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики вечером 29 января атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, по данным оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Киев вместо отвода стянул дополнительную технику к линии разграничения.