Депутат: ДНР нужно пригласить представителей США для ознакомления с ситуацией в Донбассе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета по международным делам Адальби Шхагошев порекомендовал властям провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пригласить к себе представителей администрации США для ознакомления с новым планом нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщило ранее Донецкое агентство новостей, командование сил провозглашенной ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, который включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий.

"Надо обратить внимание президента США Дональда Трампа на этот план, на то, что он выработан в Донецке и согласован с ОБСЕ, потому что сам Трамп ранее признавался, что он до конца и в полной мере не владеет информацией о ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Шхагошев ТАСС. При этом он обратил внимание, что "Донецк говорит о разведении войск, а Киев, в свою очередь, о введении военного положения".

Парламентарий считает, что команда президента Украины Петра Порошенко последовательно идет по пути отвлечения внимания новой американской администрации от минских соглашений. "И именно с этой позиции донецким властям следует начать переговоры с Трампом", - считает он.

При этом, по мнению единоросса, необходимо обратить особое внимание на то, что план согласован с ОБСЕ и что Киев не хочет идти навстречу в этом вопросе. "Власти Донбасса должны обратиться к Трампу, им следует пригласить к себе представителей администрации США в качестве наблюдателей, чтобы точно донести до них свои намерения и предложения и опять вернуться к Минску-2, которому нет альтернативы", - подчеркнул он.

План нормализации обстановки

Как сообщили в командовании сил провозглашенной ДНР, предложения о полном прекращении огня и разведении сторон вдоль всей линии соприкосновения были готовы еще 4 февраля. Документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ.

Первый пункт плана предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. После этого предлагается произвести "отвод всех запрещенных соответствующими документами (минскими соглашениями - прим. ТАСС) вооружений в определенные данными документами места хранения". Для подтверждения отвода стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, "в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений".

"С целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений", - указано в четвертом пункте. Пятый пункт плана урегулирования предписывает "запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон".

В командовании ДНР особо подчеркнули, что все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу республики. При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.