Саблин: Асад поддерживает переговоры в Астане

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ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сирийской арабской Республики (САР) Башар Асад поддерживает прошедшие накануне переговоры совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.
"Президент Башар Асад поддерживает наши усилия по Астане", - сказал депутат.
6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы запланирована на 15-16 февраля.