Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саблин: Асад поддерживает переговоры в Астане

Политика
8 февраля, 12:19 дата обновления: 8 февраля, 12:45 UTC+3
6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании
Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сирийской арабской Республики (САР) Башар Асад поддерживает прошедшие накануне переговоры совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

"Президент Башар Асад поддерживает наши усилия по Астане", - сказал депутат.

По словам другого члена делегации, депутата Александра Ющенко, Башар Асад назвал прошедшие переговоры в Астане умным и дальновидным шагом. По словам парламентария, сирийский президент отметил важность того, что "впервые диалог шел с представителями, которые воюют с оружием в руках". Депутат заявил журналистам, что сам он (Ющенко) рассматривает формат переговоров в Астане "как жизнеспособный ресурс по восстановлению мира в Сирии".

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы запланирована на 15-16 февраля.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
4
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
Темы дня
Реклама