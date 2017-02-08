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Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в Сирии

Политика
8 февраля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Он также подчеркнул, что теперь Россия - основной игрок на международной арене
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Башар Асад

Башар Асад

© AP Photo/Remy de la Mauviniere

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сирийской арабской республики Башар Асад на встрече с парламентариями РФ отметил исключительную роль российского коллеги Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба участника делегации, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова.

"В завершение встречи президент САР отметил исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии, решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны", - говорится в релизе.

"Раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь Россия - основной игрок на международной арене", - приводятся в нем слова Асада.

Сам Гаврилов, находящийся сейчас в Дамаске, по итогам переговоров депутатской делегации с президентом САР Башаром Асадом заявил журналистам, что сирийский лидер привел в пример формат переговоров в Астане как наиболее продуктивный, чем в Женеве.

"Он считает, что возобновление переговоров в Астане будет продуктивным не только для распространения режима локального перемирия, но и для механизма разоружения, политического примирения, чем нынешний формат Женевы", - сказал Гаврилов.

Гаврилов указал, что, по мнению сирийского президента, переговоры в Астане должны в том числе способствовать реинтеграции территорий, реинтеграции боевиков.

"В ответ на мой вопрос он сказал, что рассматривает переговоры в Астане и вообще международные переговоры как форму для восстановления единой социально-экономической структуры и форму реинтеграции, в том числе северных территорий, которые сейчас находятся под контролем Турции", - отметил депутат.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович Гаврилов, Сергей Анатольевич
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