Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в Сирии

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сирийской арабской республики Башар Асад на встрече с парламентариями РФ отметил исключительную роль российского коллеги Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба участника делегации, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова.
"В завершение встречи президент САР отметил исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии, решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны", - говорится в релизе.
"Раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь Россия - основной игрок на международной арене", - приводятся в нем слова Асада.
Сам Гаврилов, находящийся сейчас в Дамаске, по итогам переговоров депутатской делегации с президентом САР Башаром Асадом заявил журналистам, что сирийский лидер привел в пример формат переговоров в Астане как наиболее продуктивный, чем в Женеве.
"Он считает, что возобновление переговоров в Астане будет продуктивным не только для распространения режима локального перемирия, но и для механизма разоружения, политического примирения, чем нынешний формат Женевы", - сказал Гаврилов.
Гаврилов указал, что, по мнению сирийского президента, переговоры в Астане должны в том числе способствовать реинтеграции территорий, реинтеграции боевиков.
"В ответ на мой вопрос он сказал, что рассматривает переговоры в Астане и вообще международные переговоры как форму для восстановления единой социально-экономической структуры и форму реинтеграции, в том числе северных территорий, которые сейчас находятся под контролем Турции", - отметил депутат.